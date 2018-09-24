В Сургуте проверят колонию после жалоб о коррупции в учреждении

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 24 сен — РИА Новости. Управление ФСИН в Ханты-Мансийском автономном округе проверяет информацию о взятках в исправительном учреждении после жалоб заключенных и их родственников, сообщил РИА Новости руководитель пресс-службы ведомства Азамат Азнагулов.

Ранее русская служба "Би-би-си" рассказала о жалобах заключенных исправительной колонии №11 в Сургуте и их родственников, которые утверждают, что вынуждены передавать взятки сотрудникам учреждения в обмен на "спокойную жизнь". Перевода в изолятор можно избежать, как подчеркивает СМИ, передав персоналу колонии деньги, стройматериалы, туши баранов, канцтовары, а также оплатив сауну или укладку асфальта на территории ИК.

"Проверка идет по этому факту. Сделать выводы можно будет после ее завершения, пока комментировать что-то преждевременно. Сотрудник, указанный в публикации, уволился по собственному желанию в феврале", — сказал собеседник агентства.

Он также уточнил, что проверка, инициированная региональным управлением ФСИН, началась до сообщений в средствах массовой информации.

Свою проверку в связи с указанными публикациями организовало окружное следственное управление СК РФ, представители которого запросили материалы служебной проверки в службе безопасности УФСИН. "Все изложенные доводы будут тщательно проверены следователями СКР", — говорится в сообщении ведомства.