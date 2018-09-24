На Кубани проверяют сообщения об исчезновении подростка

КРАСНОДАР, 24 сен — РИА Новости. Организована проверка в связи с исчезновением 16-летнего подростка по заявлению работников колледжа, где обучался пропавший, родители с информацией об исчезновении сына к правоохранителям не обращались, сообщает СУСК по Краснодарскому краю. © РИА Новости / Александр Селиванов Перейти в фотобанк Ушли и не вернулись: в России ежедневно в среднем пропадают 16 детей

"В правоохранительные органы Тбилисского района поступило заявление от работников колледжа, в котором обучался 16-летней Алексей Лебединский о том, что подросток на протяжении нескольких дней не посещает занятия", — говорится в сообщении.

Как отмечает ведомство, исходя из полученной информации, 16 сентября подросток самовольно покинул свой дом в хуторе Терско-Каламбетском и с тех пор на связь не выходил. "В связи с тем, что ранее подросток неоднократно уходил из дома, но впоследствии возвращался, родители не обращались в правоохранительные органы", — говорится в релизе.

Кропоткинским межрайонным следственным отделом СУСК организовано проведение доследственной проверки, информирует управление. "В настоящее время проводятся проверочные мероприятия, направленные на установление места нахождения пропавшего, а также обстоятельств произошедшего. По окончании проверки будет принято процессуальное решение", — сообщает ведомство.