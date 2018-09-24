Депутат ГД попросил проверить коллекторов, угрожающих ветерану в Казани

МОСКВА, 24 сен — РИА Новости. Председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов (ЛДПР) обратился к генеральному прокурору РФ Юрию Чайке, главе Следственного комитета Александру Бастрыкину и министру внутренних дел Владимиру Колокольцеву с просьбой проверить действия коллекторов в Казани, угрожающих 92-летнему ветерану Великой Отечественной войны, сообщила пресс-служба политика.

Ранее в местных СМИ появилась информация, что управляющая компания ЖКХ Авиастроительного района Казани отключает свет в квартире участника Великой Отечественной войны, почетного гражданина Казани Юрия Величко, накопившего более 40 тысяч рублей долга. Сам ветеран утверждал, что все счета оплачивает исправно, но не признает и не оплачивает неоказанные услуги, которые, по его мнению, вписаны в счета необоснованно, например, за несколько месяцев проводимого в доме капремонта, когда пенсионер не жил в своей квартире. При этом долг с учетом начисляемых пени растет, и к ветерану, по его словам, уже приходили представители коллекторского агентства, угрожавшие расправой.

"Прошу вас обратить внимание на вопиющие нарушения действующего законодательства РФ коллекторскими агентствами", — пишет Нилов в письме, адресованном главам ГП, СК и МВД.

Парламентарий уверен, что угрозы коллекторов прямо попадают по действие соответствующих статей Уголовного кодекса РФ. Нилов в своих обращениях указывает на необходимость всесторонней проверки их действий.

Ранее Бастрыкин уже поручил тщательно проверить сообщения об угрозах коллекторов ветерану.