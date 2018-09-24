В Кремле не располагают информацией о задержании Навального, заявил Песков

МОСКВА, 24 сен — РИА Новости. Кремль не располагает информацией о задержании Алексея Навального, сообщил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Нет. Вы знаете, мы также об этом узнали из сообщений СМИ. Поэтому я никак не могу прокомментировать — я не знаю в связи с чем, почему. Это, наверное, нужно ждать информацию от наших правоохранительных органов", — сказал Песков на вопрос, насколько информирован Кремль о новом задержании Навального.

Ранее сторонники Навального сообщили в соцсетях, что оппозиционера, которого в понедельник должны были освободить после 30 суток ареста, снова задержали на выходе из спецприемника.