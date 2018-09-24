Организатору квеста в Петербурге, где пострадала девушка, дали год условно

С.-ПЕТЕРБУРГ, 24 сен — РИА Новости. Фрунзенский районный суд Санкт-Петербурга приговорил к одному году лишения свободы условно предпринимателя Аркадия Шульмана, организовавшего квест, при прохождении которого девушка получила перелом позвоночника, упав с разорвавшегося каната, сообщает в понедельник пресс-служба городской прокуратуры.

Как установил суд, Шульман организовал экшн-квест "Голодные игры", частью которого был веревочный парк, где участники скользили по наклонным канатам под действием силы тяжести. Как отмечает прокуратура, Шульман "предоставлял экипировку и игровое оборудование, а также взимал плату за проведение игры, не имея комплекта действующих нормативных документов по обеспечению безопасности потребителей, без установки страховочных линий, без разрешения на введение в эксплуатацию объекта, а также без производства ежегодных полных проверок оборудования".

"В результате… в апреле 2018 года девушке 1995 года рождения был причинен тяжкий вред здоровью при падании с каната… который разорвался ввиду износа материала при эксплуатации троса. Девушка упала, ударившись телом о декоративные конструкции квеста и бетонный пол, и получила телесные повреждения в виде переломов позвонков со смещением отломков", — сообщает надзорное ведомство.

Уголовное дело в отношении организатора квеста было возбуждено по статье "оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью".

Как уточняет прокуратура, Шульман полностью признал вину и раскаялся, а также частично компенсировал вред здоровью девушки и оказывает ей помощь. Работа аттракциона прекращена.

"Фрунзенский районный суд… признал Шульмана виновным в совершении этого преступления и назначил ему наказание в виде лишения свободы на 1 год условно с испытательным сроком на 2 года", — информирует городское надзорное ведомство.

Приговор не вступил в законную силу, уточняет прокуратура.