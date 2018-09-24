В ХМАО госпитализировали ребенка после падения в канализационный люк

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 24 сен — РИА Новости. Госпитализация потребовалась двухлетнему мальчику в Нефтеюганске (ХМАО), упавшему в канализационный люк, жизни ребенка ничего не угрожает, сообщает в понедельник окружное следственное управление СК РФ.

"Вечером 23 сентября 2018 года в Нефтеюганский межрайонный следственный отдел поступило сообщение о том, что в 13-м микрорайоне возле одного из домов двухлетний ребенок упал в канализационный люк. Мальчик был доставлен в больницу. Его жизни ничего не угрожает", — говорится в сообщении.

По данным следствия, ребенок находился во дворе под присмотром родителей. Он отошел от них всего на несколько шагов и оказался на газоне неподалеку от дома. Когда мальчик встал на закрытый канализационный люк, часть конструкции обломилась, и ребенок упал.

"Отец мальчика достал его из люка и незамедлительно принял меры к госпитализации", — пояснили в ведомстве.

Следователи в связи с инцидентом проводят проверку. Они планируют дать оценку действиям или бездействию лиц, ответственных за установку, содержание и эксплуатацию канализационного люка. Кроме того, для определения тяжести вреда здоровью мальчика проведут судмедэкспертизу, добавили в следственном управлении.