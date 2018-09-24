СК возбудил дело после смерти двух человек при пожаре на складе в Мытищах

Автомобили экстренных служб на месте пожара на складе в городском округе Мытищи Московской области. 24 сентября 2018

Автомобили экстренных служб на месте пожара на складе в городском округе Мытищи Московской области. 24 сентября 2018

МОСКВА, 24 сен — РИА Новости. Следователи завели уголовное дело после гибели женщины и ее несовершеннолетней дочери при пожаре на складе в Мытищах, сообщила старший помощник руководителя ГСУСК России по Московской области Ольга Врадий.

По ее словам, 24 сентября в правоохранительные органы городского округа Мытищи поступила информация о том, что при тушении возгорания на территории склада ООО "Снабсервис" было обнаружено тело сотрудницы 1971 года рождения и ее дочери 2004 года рождения.

"Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей… "причинение смерти по неосторожности", — отметила Врадий.

Следователи выясняют площадь возгорания, добавила она. Назначены экспертизы, в том числе судебно-медицинская, планируется назначение пожаро-технической. Проводятся допросы.

Как ранее сообщили РИА Новости в пресс-службе министерства здравоохранения Московской области, при пожаре также пострадали два человека, госпитализация им не понадобилась. По данным экстренных служб региона, погибшие — граждане Узбекистана.