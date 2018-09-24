В Краснокумском подросток влез на трансформатор и погиб от удара током

МОСКВА, 24 сен — РИА Новости. Подросток в селе Краснокумском Ставропольского края скончался от удара электрическим током, забравшись на трансформатор, проводится проверка, сообщается на сайте областного СУ СК РФ.
Следствие установило, что подросток вечером 18 сентября гулял с другими детьми на улице в селе Краснокумском. Во время прогулки он залез на трансформатор, в результате чего его ударило током. Как сообщается, от полученного разряда мальчик скончался на месте.
Планируется проведение судебной медицинской экспертизы. Также устанавливаются лица, ответственные за технику безопасности при эксплуатации трансформатора, выясняются условия жизни и воспитания погибшего мальчика.