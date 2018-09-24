В Краснокумском подросток влез на трансформатор и погиб от удара током

МОСКВА, 24 сен — РИА Новости. Подросток в селе Краснокумском Ставропольского края скончался от удара электрическим током, забравшись на трансформатор, проводится проверка, сообщается на сайте областного СУ СК РФ.

"Восемнадцатого сентября текущего года в правоохранительные органы Георгиевского городского округа поступило сообщение о смерти 14-летнего подростка в результате поражения электрическим током. По данному факту следственным отделом по городу Георгиевск следственного управления СК РФ по Ставропольскому краю незамедлительно была организована доследственная проверка", — говорится в сообщении.

Следствие установило, что подросток вечером 18 сентября гулял с другими детьми на улице в селе Краснокумском. Во время прогулки он залез на трансформатор, в результате чего его ударило током. Как сообщается, от полученного разряда мальчик скончался на месте.

Планируется проведение судебной медицинской экспертизы. Также устанавливаются лица, ответственные за технику безопасности при эксплуатации трансформатора, выясняются условия жизни и воспитания погибшего мальчика.