В Чебоксарах пожилого мужчину осудили на 11 лет за приставание к ребенку

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 24 сен — РИА Новости. Семидесятиоднолетний чебоксарец осужден на 11 лет лишения свободы за совершение развратных действий в отношении малолетнего мальчика, сообщает следственное управление СК по Чувашии.

Следствием и Ленинским районным судом города Чебоксары установлено, что днем 14 июня 2018 года в городе Чебоксары злоумышленник присел на скамейку на территории парка рядом с 11-летним мальчиком и стал вести с ним беседу на развратные темы, предложив ему в ходе разговора совершить действия сексуального характера.

Следствие установило, что мужчина в октябре 2016 года освободился из мест лишения свободы, где отбывал 17-летнее наказание за совершение нескольких эпизодов насильственных действий сексуального характера в отношении несовершеннолетних. Таким образом, установлен особо опасный рецидив.

"Семидесятиоднолетний житель города Чебоксары признан виновным в развратных действиях, совершенных в отношении малолетнего. Ему назначено наказание в виде 11 лет лишения свободы. Кроме того, он на 15 лет лишен права работать с детьми", — говорится в сообщении регионального СУСК.