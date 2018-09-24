В Челябинске требуют приостановить работу завода из-за загрязнения воздуха

ЧЕЛЯБИНСК, 24 сен – РИА Новости. Прокуратура через суд требует приостановить на 90 суток деятельность челябинского опытного механического завода из-за загрязнения воздуха, сообщил в понедельник пресс-центр прокуратуры региона.

По данным прокуратуры, челябинским природоохранным прокурором в 2017 году проверено исполнение законодательства об охране атмосферного воздуха ООО "Челябинский опытный механический завод" (производит высокотемпературные стройматериалы). Прокуратурой были выявлены нарушения, директору завода было внесено представление об устранении нарушений, а на общество были наложены штрафные санкции в размере 120 тысяч рублей.

В 2018 году на заводе также была проведена проверка, которая показала, что предприятие продолжает осуществлять деятельность, связанную с выбросами загрязняющих веществ в атмосферный воздух без согласованного проекта нормативов предельно-допустимых выбросов и специального разрешения на выброс загрязняющих веществ, уточняет прокуратура.

"По итогам проверки челябинским природоохранным прокурором в отношении юридического лица возбуждено дело об административном правонарушении, предусмотренном частью 1 статьи 8.21 КоАП РФ (Нарушение правил охраны атмосферного воздуха), которое направлено в Тракторозаводский районный суд Челябинска для решения вопроса о применении ответственности в виде административного приостановления деятельности на срок до 90 суток", — говорится в сообщении.

Руководителю предприятия природоохранным прокурором внесено представление с требованиями устранить нарушения законодательства и привлечь виновных должностных лиц к дисциплинарной ответственности, добавляется в сообщении.