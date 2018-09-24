В Челябинской области ищут вандалов, погасивших Вечный огонь

ЧЕЛЯБИНСК, 24 сен – РИА Новости. Полиция ведет поиск подозреваемых, погасивших Вечный огонь на мемориале в городе Коркино Челябинской области, сообщили РИА Новости в понедельник в пресс-службе ГУМВД России по региону.

По данным полиции, неизвестные залили водой Вечный огонь в городе Коркино.

"В настоящее время полицией проводится проверка по данному факту. Также полиция изучает имеющееся в распоряжении видео с места происшествия, кроме того, устанавливаются личности подозреваемых", — сказал собеседник агентства.

В полиции пояснили, что инцидент произошел вечером в воскресенье.