Отец погибшей от укуса собаки девочки в Ленобласти зарубил овчарку топором

С.-ПЕТЕРБУРГ, 24 сен – РИА Новости. Отец погибшей от укуса собаки девочки в Ленинградской области зарубил овчарку топором, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы областного управления СК.

Ранее СК сообщало, что 9-летняя девочка погибла от укуса собаки во время игры в Приозерском районе Ленинградской области. Бельгийская овчарка напала на нее, укусив в шею. Ребенок скончался по пути в больницу. Следователи установили, что владельцем собаки, взятой из приюта, был друг семьи, приглашенный для ремонта электропроводки, он оставил собаку без намордника во дворе.

"Когда ребенка передали врачам, отец расправился с собакой, он зарубил ее топором", — сказал собеседник агентства. По его словам, тело убитой овчарки мужчина оттащил от дома к мусорным бакам.

Возбуждено уголовное дело по факту гибели ребенка по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 109 УК (причинение смерти по неосторожности). Назначена судебно-медицинская экспертиза.