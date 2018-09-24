Отец погибшей от укуса собаки девочки в Ленобласти зарубил овчарку топором

С.-ПЕТЕРБУРГ, 24 сен – РИА Новости. Отец погибшей от укуса собаки девочки в Ленинградской области зарубил овчарку топором, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы областного управления СК.
"Когда ребенка передали врачам, отец расправился с собакой, он зарубил ее топором", — сказал собеседник агентства. По его словам, тело убитой овчарки мужчина оттащил от дома к мусорным бакам.
Возбуждено уголовное дело по факту гибели ребенка по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 109 УК (причинение смерти по неосторожности). Назначена судебно-медицинская экспертиза.