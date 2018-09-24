На Сахалине выписали из больниц 20 детей, переболевших серозным менингитом

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 24 сен – РИА Новости. Двадцать переболевших серозным менингитом жителей Южно-Сахалинска выписали из Сахалинской областной детской больницы, сообщил в понедельник РИА Новости пресс-секретарь регионального министерства здравоохранения.

Ранее сообщалось, что с диагнозом "серозный менингит" были госпитализированы 50 детей и подростков от восьми месяцев до 16 лет. Они проходили лечение в инфекционном отделении.

"Проходивших лечение в больнице от серозного менингита 20 жителей Южно-Сахалинска с 18 по 21 сентября выписали из больницы", — пояснил собеседник агентства.

По его информации, общее количество заболевших достигло 57 человек.

"Таким образом, лечение в стационаре областной больницы продолжают 37 пациентов. Новых случаев энтеровирусной инфекции в Южно-Сахалинске не зафиксировано", — отметили в минздраве.

Официальной информации об источнике распространения серозного менингита региональное управление Роспотребназора пока не обнародовало. В качестве возможной версии ранее и.о. заведующего инфекционным отделением детской областной больницы Сергей Чевозеров называл появление нового серотипа, которого на Сахалине давно не было.

Позже администрация Южно-Сахалинска в качестве предварительной версии заболевания энтеровирусной инфекции в детсадах и школах Южно-Сахалинска назвала детей, вернувшихся из отпусков. В управлении Роспотребнадзора по Сахалинской области отметили, что первые случаи заболевания серозным менингитом зарегистрированы в августе. Специалисты ведомства сразу взяли множественные пробы воды в водоемах, смывы с наиболее распространенных видов фруктов и овощей, детских игрушек в садах. Исследовались дополнительные образцы питьевой и сточной воды, а также пробы из морей и озер, фонтанов, бассейнов. Возбудитель на образцах не был обнаружен.

Масштабных карантинных мероприятий серозный менингит в городе не вызвал. На день закрывали на инфекционную обработку детсад №49, шесть воспитанников которого оказались в больнице. Курс лечения в стационаре прошли и пятеро малышей из детсада №43, однако это не сказалось на работе дошкольного образовательного учреждения.