Пенсионера под Хабаровском будут судить за выращивание 900 кустов конопли

ВЛАДИВОСТОК, 24 сен – РИА Новости. Житель Хабаровского края предстанет перед судом по обвинению в культивировании свыше 900 кустов конопли и хранении марихуаны, сообщает прокуратура региона.

"Прокурор Комсомольского района направил в суд уголовное дело в отношении мужчины, который не только вырастил на своем дачном участке более 900 кустов конопли, но и хранил наркотические средства", — говорится в сообщении.

По версии следствия, 62-летний местный житель с начала мая до середины июля 2018 года на своем дачном участке намеренно посеял семена конопли, зная, что это запрещено законом. Прокуратура отмечает, что он ухаживал за растениями, всего выросло 915 кустов конопли. В середине июля посадки нашли сотрудники ОМВД России по Комсомольскому району.

Кроме того, пенсионер обвиняется также в том, что хранил на своем дачном участке для личного употребления марихуану общей массой 267,6 грамма.

Местный житель признал вину в полном объеме и заявил ходатайство о рассмотрении уголовного дела в особом порядке. Мужчине грозит до 10 лет лишения свободы.