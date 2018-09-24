В Кузбассе пожарные спасли 12 человек из задымленной пятиэтажки

КЕМЕРОВО, 24 сен — РИА Новости. Кузбасские пожарные в ночь на понедельник спасли 12 человек, включая 5 детей, при пожаре в многоквартирном жилом доме в Прокопьевске, сообщает пресс-служба главка МЧС по Кемеровской области.
"Все силы прибывших сотрудников МЧС одновременно были брошены на спасение людей и ликвидацию огня. Всего в тушении были задействованы более 20 человек личного состава, семь единиц техники, в том числе автолестницы", — говорится в сообщении.
Как отмечают в ведомстве, тушение пожара осложнялось сильным задымлением. Представитель пресс-службы ГУМЧС уточнил РИА Новости, что речь идет о пятиэтажном жилом доме, состоящем из четырех подъездов, а площадь пожара составила около 1 тысячи квадратных метров.
По предварительной информации, происшествие обошлось без пострадавших. Причины инцидента на месте выясняют специалисты областного МЧС.