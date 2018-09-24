Пострадавшего от нападения тигрицы сотрудника WWF выписали из больницы

ВЛАДИВОСТОК, 24 сен — РИА Новости. Сотрудник отдела Амурского филиала WWF России Павел Фоменко, на которого ранее напала тигрица, возвращается во Владивосток после операции в Москве, сообщает пресс-служба Амурского филиала WWF России.

В марте сообщалось, что тигрица, проходящая реабилитацию в центре для животных в Алексеевке Приморского края, во время вакцинации нанесла Фоменко травмы. При этом сам Фоменко тогда отметил, что тигрица не виновата: это типичное поведение хищника, защищающего своих детенышей.

"Сегодня сотрудника WWF России Павла Фоменко, пострадавшего от нападения амурского тигра, после очередной сложнейшей операции в Московской клинике выписали домой, и он возвращается в родной Владивосток", — говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что в сентябре Павлу успешно провели сложнейшую операцию по восстановлению повреждённых после встречи с тигрицей тканей лица.

"Низкий поклон врачам, медсестрам и персоналу. Молодцы они, все по-честному "слепили". Сейчас на самолет — и домой. Спасибо, ребята, всем, кто незримо был со мной, кто мне помогал. Ваша помощь мне очень нужна и очень важна. Впереди много дел, свершений. Мы ещё повоюем за нашу родную природу", — передает пресс-служба слова Фоменко.