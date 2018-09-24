Суд в Москве рассмотрит вопрос о продлении ареста генерала МЧС Шлякова

МОСКВА, 24 сен — РИА Новости. Тверской суд Москвы в понедельник рассмотрит вопрос о продлении ареста бывшего первого замглавы МЧС Сергея Шлякова, обвиняемого в особо крупном мошенничестве, сообщили РИА Новости в суде.

Заседание назначено на 14.00.

По данным следствия, Шляков и двое его сообщников в результате сговора предложили бывшему помощнику главы МЧС Юрию Удалову содействие в назначении на должность исполняющего обязанности губернатора Ярославской области, не имея на то возможности, и незаконно завладели его деньгами.

Шляков — самый высокопоставленный российский генерал, задержанный по уголовному делу за последние годы. За это время на скамье подсудимых оказывался лишь один генерал-полковник — бывший главком Сухопутных войск России Владимир Чиркин, который по итогам длительного процесса избежал реального срока и был лишь оштрафован на 90 тысяч рублей.