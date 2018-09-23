Источник сообщил о стрельбе в Петербурге

С.-ПЕТЕРБУРГ, 23 сен — РИА Новости. Мужчину госпитализировали в Мариинскую больницу после стрельбы в субботу в Санкт-Петербурге, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.

"Мужчина был госпитализирован в Мариинскую больницу после стрельбы в субботу", — сказал собеседник агентства.

По его словам, раненого привезли в больницу его знакомые.

По данным городских СМИ, неизвестный в белом "Мерседесе" стрелял в 39-летнего петербуржца Сергея Югая, который входил в "тамбовское" сообщество под кличкой Кореец. По информации СМИ, он дважды был осужден за вымогательство и налеты, а освободился полгода назад.

Также местные СМИ сообщили, что номера иномарки стрелка уже установлены, ведется проверка.