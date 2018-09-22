В Тамбовской области в жилом доме обрушились балконы

МОСКВА, 22 сен — РИА Новости. Балконы в жилом доме в селе Красносвободное Тамбовской области обрушились в субботу, погибших и пострадавших нет, сообщает пресс-служба регионального главка МЧС.

О происшествии по адресу: Тамбовский район, село Красносвободное, улица Центральная, сообщили 22 сентября в 11.55. "По оперативной информации на 12.00, произошло обрушение балконных плит жилого панельного дома. Погибших и пострадавших нет", — говорится в сообщении.

Добавляется, что на месте происшествия организовано круглосуточное дежурство. Причина обрушения уточняется.