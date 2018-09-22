В Москве СК проверяет сообщения о похищении пенсионерки и ее сына

МОСКВА, 22 сен — РИА Новости. Проводится проверка по информации СМИ о похищении и мошеннических действиях в отношении пенсионерки и ее сына, проживающих в центре Москвы, сообщила в субботу старший помощник руководителя ГСУ СК России по Москве Юлия Иванова.

"Следственными органами главного следственного управления следственного комитета Российской Федерации по городу Москве организована доследственная проверка по сообщению средств массовой информации о возможном похищении и мошеннических действиях, совершенных в отношении пожилой жительницы столицы и ее сына", — сказала Иванова.

Согласно данным следствия, в эфире одного из федеральных телеканалов вышел сюжет, из которого следует, что предпринимательница из Петербурга представилась родственницей и вывезла пожилую женщину и ее сына, проживающих в квартире в центре Москвы, якобы на лечение.

По словам Ивановой, жильцы дома опасаются за жизнь и здоровье соседей, поскольку уверены, что пенсионерку и ее сына похитили квартирные рейдеры с целью завладеть их дорогостоящей недвижимостью. Также сообщается, что в настоящее время в квартире идет ремонт, а нотариус оформила сделку по отчуждению указанной квартиры в отсутствие собственницы.

В рамках проверки следователями будет проведен комплекс необходимых проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего, в том числе дана правовая оценка действиям всех лиц, причастных к совершению сделки по отчуждению квартиры.

"По результатам проверки будет принято процессуальное решение", — добавляется в сообщении.