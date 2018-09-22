Во Владивостоке частично сгорели павильоны выставки, проходившей в дни ВЭФ

ВЛАДИВОСТОК, 22 сен – РИА Новости. Строительный мусор и элементы конструкций павильонов в ночь на субботу сгорели на набережной Дальневосточного федерального университета во Владивостоке, сообщает ГУ МЧС РФ по Приморскому краю.

"Ночью 22 сентября в 02.45 хбр (19.45 мск 21 сентября) в пожарно-спасательную службу города Владивостока поступило сообщение о том, что на набережной в бухте Аякс произошло возгорание строительного мусора от демонтируемых торговых павильонов. Немедленно на место происшествия были направлены пожарные расчеты. Прибыв по указанному адресу в 02.53 хбр, огнеборцы приступили к тушению. Осмотр места пожара показал, что горит строительный мусор и элементы конструкций демонтируемых торговых павильонов", — говорится в сообщении.

Из-за сильного ветра огонь быстро распространялся, но пожарным удалось в 03.36 ликвидировать открытое пламя.

Проливка завершилась в 06.29. Общая площадь пожара составила 500 "квадратов". Пострадавших нет, отмечают спасатели.

На Университетской набережной в дни Восточного экономического форума проходила выставка "Улица Дальнего Востока", она работала для местных жителей до 16 сентября. Набережная находится у кампуса ДВФУ, однако относится к территории администрации Владивостока.