Во Владивостоке частично сгорели павильоны выставки, проходившей в дни ВЭФ

ВЛАДИВОСТОК, 22 сен – РИА Новости. Строительный мусор и элементы конструкций павильонов в ночь на субботу сгорели на набережной Дальневосточного федерального университета во Владивостоке, сообщает ГУ МЧС РФ по Приморскому краю.
Из-за сильного ветра огонь быстро распространялся, но пожарным удалось в 03.36 ликвидировать открытое пламя.
Проливка завершилась в 06.29. Общая площадь пожара составила 500 "квадратов". Пострадавших нет, отмечают спасатели.
На Университетской набережной в дни Восточного экономического форума проходила выставка "Улица Дальнего Востока", она работала для местных жителей до 16 сентября. Набережная находится у кампуса ДВФУ, однако относится к территории администрации Владивостока.