В дагестанском лагере после жалоб на плохое самочувствие умер ребенок

МОСКВА, 21 сен — РИА Новости. Десятилетний ребенок, приходивший в медпункт детского лагеря в Дагестане с жалобами на головную боль и тошноту, умер в больнице, следователи возбудили уголовное дело, сообщает СУСК РФ по республике.

По данным следствия, 13 сентября ребенок несколько раз жаловался в медпункте оздоровительно-образовательного центра круглогодичного действия на головную боль и тошноту, мальчику сделали промывание желудка и дали лекарство. Ночью состояние ребенка ухудшилось, и работники центра отвезли его в больницу, где спустя несколько часов он скончался, отмечает СУСК.

"Следственными органами СК РФ по республике Дагестан возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей УК РФ "причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей", — говорится в сообщении.

Следователи допрашивают родственников мальчика, воспитанников центра, а также анализируют медицинскую документацию относительно лечения ребенка. "Назначена судебная медицинская экспертиза с целью определения точной причины смерти, а также выяснения вопроса, насколько качественно, полно и своевременно ребенку была оказана медицинская помощь", — добавляет СУСК.