Суд отказал в изоляции девочки, снимавшей видео убийства мужчины на Урале

ЕКАТЕРИНБУРГ, 21 сен – РИА Новости. Березовский городской суд Свердловской области отказал в ходатайстве комиссии по делам несовершеннолетних о помещении в центр временной изоляции 13-летней девочки, которая находилась в компании подростков, до смерти избивших молодого человека, сообщили РИА Новости в суде.

Первое заседание суда по этому вопросу было назначено на 12 сентября, но из-за неявки защитника несовершеннолетней было перенесено на 21 сентября.

"Материал рассматривал судья Соловьев Сергей Васильевич. В ходатайстве отказано", – сказали в суде, не став раскрывать мотивировочную часть решения.

В конце августа Свердловский областной суд изменил меру пресечения на домашний арест одному из фигурантов уголовного дела. Таким образом, из четырех обвиняемых подростков по данному уголовному делу двое находятся под стражей, еще двое заключены под домашний арест.

Десятого августа в районе гаражно-строительного кооператива недалеко от дома по улице Исакова в Березовском было найдено тело 20-летнего молодого человека с черепно-мозговой травмой. По данным свердловского СУСК, в причастности к преступлению обвиняются четверо подростков 14-16 лет. В одной компании с ними находилась также 13-летняя девочка. Уголовное дело взято под контроль в центральном аппарате СК России.

Убийство 20-летнего юноши в Березовском вызвало большой общественный резонанс. Петиция на портале change.org с призывом наказать убийц Дмитрия Рудакова, который, как отмечается, был инвалидом, набрала более 100 тысяч подписей. По словам авторов петиции, над потерпевшим издевались из-за дефекта речи. Как написали ряд СМИ, компания из пяти подростков пригласила Рудакова выпить пива за гаражами, где заставила его раздеться, снять крестик и сложить все вещи в пакет. После этого, по данным СМИ, подростки повалили его на землю, стали на него плевать и мочиться, потом избили. Также сообщалось, что один из подростков прыгал на голове у юноши, отчего тот вскоре скончался. СМИ отмечали, что происходящее снимала на мобильный телефон 13-летняя девочка. Правоохранителям школьники заявили, что приняли Рудакова за наркомана, поэтому решили расправиться с ним.