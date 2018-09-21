Суд отказал в изоляции девочки, снимавшей видео убийства мужчины на Урале

ЕКАТЕРИНБУРГ, 21 сен – РИА Новости. Березовский городской суд Свердловской области отказал в ходатайстве комиссии по делам несовершеннолетних о помещении в центр временной изоляции 13-летней девочки, которая находилась в компании подростков, до смерти избивших молодого человека, сообщили РИА Новости в суде.
"Материал рассматривал судья Соловьев Сергей Васильевич. В ходатайстве отказано", – сказали в суде, не став раскрывать мотивировочную часть решения.
В конце августа Свердловский областной суд изменил меру пресечения на домашний арест одному из фигурантов уголовного дела. Таким образом, из четырех обвиняемых подростков по данному уголовному делу двое находятся под стражей, еще двое заключены под домашний арест.
Десятого августа в районе гаражно-строительного кооператива недалеко от дома по улице Исакова в Березовском было найдено тело 20-летнего молодого человека с черепно-мозговой травмой. По данным свердловского СУСК, в причастности к преступлению обвиняются четверо подростков 14-16 лет. В одной компании с ними находилась также 13-летняя девочка. Уголовное дело взято под контроль в центральном аппарате СК России.