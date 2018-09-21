В Оренбуржье замначальника колонии подозревают в превышении полномочий

МОСКВА, 21 сен — РИА Новости. Заместитель начальника колонии в Оренбургской области подозревается в совершении противоправных действий против заключенных, сообщил Следственный комитет РФ.

По версии следствия, 37-летний Евгений Матыцин вместе с подчиненными "совершал противоправные действия в отношении осужденных с целью дальнейшего склонения их к сотрудничеству с администрацией исправительной колонии №3, расположенной в Новотроицке Оренбургской области", говорится в сообщении ведомства в Whatsapp.

Возбуждено уголовное дело, назначен ряд судебных экспертиз, ведутся допросы свидетелей. Кроме этого, проверяются другие сотрудники колонии.