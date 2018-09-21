В Кемеровской области три человека погибли в ДТП

КЕМЕРОВО, 21 сен — РИА Новости. Три человека погибли, ещё один пострадал в ДТП с участием двух легковых автомобилей, которое произошло на трассе в Прокопьевском районе Кемеровской области, сообщили журналистам в пятницу в региональном главке МВД.

По данным ведомства, инцидент произошёл вечером в четверг на 124-м километре автодороги "Ленинск-Кузнецкий — Новокузнецк — Междуреченск". Здесь столкнулись автомобили "Волга" и Chevrolet Aveo.

"По предварительным данным, 64-летний водитель автомобиля "Волга" при выполнении обгона не убедился в безопасности маневра, выехал на полосу встречного движения и совершил столкновение с Chevrolet", — сообщили в ГУМВД.

Как уточнили в ведомстве, в результате ДТП погибли водитель "Волги", его 37-летний пассажир, а также 23-летняя девушка-водитель Chevrolet. Кроме того, в больницу доставлен 33-летний пассажир иномарки.

По данным областного управления ГИБДД, с начала года в регионе выявлено более 4,1 тысячи нарушений ПДД, связанных с выездом на полосу встречного движения.

"Полиция Кузбасса рекомендует водителям быть предельно внимательными на дороге, соблюдать скоростной режим, дистанцию, избегать резких маневров и торможений, а также выполнять предписания дорожных знаков и требования сотрудников ДПС. Перед выполнением любого маневра, в том числе обгона, необходимо убедиться в его безопасности", — добавили в ГУМВД.