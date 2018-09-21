В Твери возбудили дело о травмировании ребенка при катании с горки

ВОРОНЕЖ, 21 сен — РИА Новости. Дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности здоровья потребителей, возбуждено по факту травмирования семилетнего мальчика после падения с горки в Твери, сообщает в пятницу региональное управление СК РФ.

Ранее сообщалось, что СК начал проверку по данным СМИ о падении на семилетнего ребенка в Твери пластмассовой горки, с которой он катался. Согласно информации СМИ, конструкция не была закреплена, ребенок упал с горки, сильно ударился головой и его придавило отвалившейся частью.

"По сообщению СМИ возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности здоровья потребителей)", — информирует СК.

Следствие выяснило, что "горка не была надлежащим образом закреплена, в момент спуска с нее ребенка она выскочила из пазов крепления", в результате чего мальчик ударился головой о металлическую стойку и упал на землю. С подозрением на сотрясение мозга ребенка доставили в больницу, но затем отпустили под наблюдение участкового врача.

"Следователи СК полагают, что данное происшествие произошло вследствие того, что неустановленные на данный момент лица, ответственные за содержание детской площадки, оказывали услуги, не отвечающие требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей", — говорится в сообщении.

Следствие устанавливает виновных, а также все обстоятельства происшествия.