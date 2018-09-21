Суд заочно арестовал двух россиян, воевавших за "Правый сектор"*

Граждане РФ братья Руслан и Марлен Мисиратовы, обвиняемые в участии в деятельности экстремистской организации

Граждане РФ братья Руслан и Марлен Мисиратовы, обвиняемые в участии в деятельности экстремистской организации

МОСКВА, 21 сен — РИА Новости. Суд заочно арестовал россиян Руслана и Марлена Мисиратовых, командиров боевых структурных подразделений украинской экстремистской организации "Правый сектор", которые воевали в Донбассе, сообщила в пятницу официальный представитель СК России Светлана Петренко.

"По ходатайству следствия судом заочно избрана мера пресечения в виде заключения под стражу в отношении граждан РФ братьев Руслана и Марлена Мисиратовых. В их действиях следствие усматривает признаки преступления, предусмотренного статьей УК РФ "участие в деятельности экстремистской организации", — заявила Петренко.

По данным следствия, с 2015 по 2017 год братья Мисиратовы активно участвовали в боевых действиях против мирного населения самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик, а также в публичной антироссийской акции "Правого сектора", которая проходила в Херсонской области Украины. Акция была направлена на блокаду поставок продовольствия, сырья и иных товаров на территорию Крыма и Севастополя.

Петренко добавила, что оба обвиняемых объявлены в международный розыск. Уточняется, что работа по установлению и привлечению к уголовной ответственности участников организации "Правый сектор" продолжается.

*Экстремистская организация, запрещенная в России.