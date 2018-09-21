Житель Саратовской области получил 23 года колонии за убийство девочки

МОСКВА, 21 сен — РИА Новости. Суд приговорил 25-летнего жителя Саратовской области по делу об изнасиловании и убийстве 12-летней девочки, тело которой нашли на окраине города, к 23 годам колонии строгого режима, сообщается на канале СК РФ в Twitter.

В Саратовской области местный житель признан виновным в убийстве 12-летней девочки и преступлениях против ее п… https://t.co/uoNivnAWDy — Следственный комитет (@sledcom_rf) 21 сентября 2018 г.

Мужчине было предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных статьями УК РФ "Убийство малолетней", "Изнасилование потерпевшей, не достигшей 14-летнего возраста" и "Насильственные действия сексуального характера".

© Фото : Telegram-канал "Следком" Следственные действия на месте убийства 12-летней девочки в Саратовской области. 12 апреля 2018 © Фото : Telegram-канал "Следком" Следственные действия на месте убийства 12-летней девочки в Саратовской области. 12 апреля 2018

"К 23 годам колонии строгого режима приговорил суд 25-летнего Олега Филиппова за изнасилование и убийство 12-летней девочки в городе Красноармейске Саратовской области в апреле этого года", — говорится в сообщении.

По данным следствия, мужчина в состоянии алкогольного опьянения под угрозами привел ребенка к себе домой, изнасиловал, а затем вывел на пустырь и нанес несколько ударов ножом. Пропавшую девочку искал весь город. Когда подозреваемого задержали, он показал следователям, где убивал и как прятал тело.

Ранее в МВД РФ отмечали, что тело девочки с признаками насильственной смерти было найдено 10 апреля в овраге на окраине Красноармейска. По подозрению в убийстве ребенка был задержан ранее судимый местный житель. Он дал признательные показания. Саратовский суд 13 апреля заключил Филиппова под стражу до 12 июня.