СК возбудил дело о халатности сотрудников Минздрава Башкирии

УФА, 21 сен – РИА Новости. Следственные органы Башкирии завели дело о халатности в отношении сотрудников регионального Минздрава, которые при закупке инсулина причинили местному бюджету ущерб в 2,5 миллиона рублей, говорится в сообщении следственного управления СК РФ по республике.

Отмечается, что дело возбуждено в отношении неустановленных должностных лиц Государственного казенного учреждения Управление материально-технического обеспечения минздрава Башкирии по материалам из прокуратуры.

По версии следствия, в 2018 году минздрав, являясь заказчиком на поставку лекарственного препарата "Инсулин гларгин" для обеспечения отдельных групп населения, провело 67 однотипных электронных аукционов. Общая стоимость закупаемых лекарственных препаратов по всем контрактам превысила 32 миллиона рублей.

"По закону при сумме закупок не более 10 миллионов рублей применяются оптовые надбавки к отпускным ценам производителей на лекарственные препараты. А закупки ведомства фактически образуют единую сделку, раздробленную на 67 закупок, проведенных в короткий промежуток времени, то есть оптовая надбавка применяться не могла. Вместе с тем неустановленные должностные лица учреждения, ненадлежащим образом исполнив свои обязанности, допустили применение надбавки, что увеличило стоимость закупаемого препарата более чем на 2,5 миллиона рублей и причинило бюджету Башкирии крупный ущерб", — поясняет СУСК.

Ведомство информирует, что следователи устанавливают обстоятельства произошедшего и выясняют, кто из чиновников минздрава причастен к совершению преступления.