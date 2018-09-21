В Якутии нашли тела двух из четырех пропавших рыбаков

ЯКУТСК, 21 сен — РИА Новости. Обнаружены тела двух из четырех мужчин, пропавших во время рыбалки в селе Тит-Ары Хангаласского района Якутии, сообщает пресс-служба Службы спасения Якутии.

"Двадцатого сентября на пульт дежурного поступило сообщение, что 17 сентября четверо мужчин уехали на моторной лодке в село Тит-Ары Хангаласского района на рыбалку, обещали вернуться на следующий вечер, но пропали без вести", — сообщили в МЧС.

Тела мужчин 1977 и 1982 годов рождения в спасательных жилетах обнаружили в этот же день.

Водолазы Службы спасения Якутии продолжают работы по поиску двух других пропавших рыбаков, используется современное оборудование — гидролокатор бокового обзора.