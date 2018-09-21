В Омске бывшего чиновника осудили на 4,5 года за превышение полномочий

НОВОСИБИРСК, 21 сен – РИА Новости. Центральный районный суд Омска приговорил бывшего министра имущественных отношений Омской области Вадима Меренкова к 4,5 годам колонии общего режима по делу о превышении полномочий, повлекших тяжкие последствия, сообщает в пятницу Следственное управление СК РФ по региону.

"Собранные следственными органами СК РФ по Омской области доказательства признаны Центральным районным судом Омска достаточными для вынесения приговора бывшему министру имущественных отношений Омской области Вадиму Меренкову", — говорится в сообщении.

Экс-чиновник признан виновным в совершении восьми преступлений по статье УК РФ "превышение должностных полномочий, повлекшее тяжкие последствия".

По данным следствия, в 2008 — 2012 годах Меренков, будучи первым замедиректора департамента имущественных отношений администрации города, совместно с Юрием Гамбургом, в то время занимавшим должность директора департамента, предоставил в собственность аффилированным лицам по заведомо заниженной стоимости 24 земельных участков общей площадью 5,5 гектара и один земельный участок площадью более 21 гектара коммерческой фирме под огороды.

"При этом был умышленно противозаконно изменен вид землепользования отчуждаемых объектов недвижимости, которые фактически находились в зоне жилой застройки. Впоследствии данные земельные участки были реализованы под строительство индивидуальных коттеджей. В результате незаконного отчуждения земельных участков бюджетам города Омска и Омской области был причинен значительный ущерб в размере более 200 миллионов рублей", — отметили в СУСК.

Кроме того, как отмечают в ведомстве, Меренков исполняя обязанности директора департамента имущественных отношений администрации Омска, совершил аналогичные преступления, а с 2009 по 2012 годы не повышал арендную плату за пользование имуществом водопроводно-канализационного хозяйства Омска, переданного департаментом в аренду ОАО "ОмскВодоканал", в результате чего муниципальному бюджету был причинен ущерб в размере около 884 миллионов рублей.

"Приговором суда Меренкову назначено наказание в виде 4,5 лет лишения свободы в колонии общего режима, с лишением права занимать должности в органах государственной власти сроком на 2,5 года", — сообщили в СК.