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Происшествия

В Омске бывшего чиновника осудили на 4,5 года за превышение полномочий

(обновлено: 09:31 21.09.2018)
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© РИА Новости / Андрей СтаростинПерейти в фотобанкСудебный молоток. Архивное фотоСудебный молоток. Архивное фото
© РИА Новости / Андрей Старостин
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НОВОСИБИРСК, 21 сен – РИА Новости. Центральный районный суд Омска приговорил бывшего министра имущественных отношений Омской области Вадима Меренкова к 4,5 годам колонии общего режима по делу о превышении полномочий, повлекших тяжкие последствия, сообщает в пятницу Следственное управление СК РФ по региону.

Молоток судьи. Архивное фото
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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"Собранные следственными органами СК РФ по Омской области доказательства признаны Центральным районным судом Омска достаточными для вынесения приговора бывшему министру имущественных отношений Омской области Вадиму Меренкову", — говорится в сообщении.

Экс-чиновник признан виновным в совершении восьми преступлений по статье УК РФ "превышение должностных полномочий, повлекшее тяжкие последствия".

По данным следствия, в 2008 — 2012 годах Меренков, будучи первым замедиректора департамента имущественных отношений администрации города, совместно с Юрием Гамбургом, в то время занимавшим должность директора департамента, предоставил в собственность аффилированным лицам по заведомо заниженной стоимости 24 земельных участков общей площадью 5,5 гектара и один земельный участок площадью более 21 гектара коммерческой фирме под огороды.

Судебное заседание. Архивное фото
© РИА Новости
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"При этом был умышленно противозаконно изменен вид землепользования отчуждаемых объектов недвижимости, которые фактически находились в зоне жилой застройки. Впоследствии данные земельные участки были реализованы под строительство индивидуальных коттеджей. В результате незаконного отчуждения земельных участков бюджетам города Омска и Омской области был причинен значительный ущерб в размере более 200 миллионов рублей", — отметили в СУСК.

Кроме того, как отмечают в ведомстве, Меренков исполняя обязанности директора департамента имущественных отношений администрации Омска, совершил аналогичные преступления, а с 2009 по 2012 годы не повышал арендную плату за пользование имуществом водопроводно-канализационного хозяйства Омска, переданного департаментом в аренду ОАО "ОмскВодоканал", в результате чего муниципальному бюджету был причинен ущерб в размере около 884 миллионов рублей.

"Приговором суда Меренкову назначено наказание в виде 4,5 лет лишения свободы в колонии общего режима, с лишением права занимать должности в органах государственной власти сроком на 2,5 года", — сообщили в СК.

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