Жителя Владивостока задержали при попытке продать гранатомет

ВЛАДИВОСТОК, 21 сен — РИА Новости. Правоохранители во Владивостоке задержали местного жителя, который пытался продать гранатомет, сообщается в аккаунте антитеррористической комиссии Приморья в Instagram.

"В результате проведённого УФСБ России по Приморскому краю мероприятия задержан житель Владивостока, который предпринял попытку продажи гранатомёта", — говорится в сообщении.

Отмечается, что задержали местного жителя на проезжей части в районе Океанского проспекта. Дома у него обнаружено и изъято более 3 тысяч патронов армейского образца различного калибра и три единицы незарегистрированного оружия.

Задержанный ранее уже был судим за незаконный оборот наркотиков, уточняет комиссия.