Режим ЧС введен в 16 пострадавших от паводка муниципалитетах Приморья

ВЛАДИВОСТОК, 21 сен — РИА Новости. Режим ЧС регионального характера ввели еще в двух районах Приморья, пострадавших от паводка в августе-сентябре этого года, сообщает администрация края.

Ранее после тайфуна "Сулик" в 14 районах края ввели режим чрезвычайной ситуации. В регионе размыло дороги, смыло несколько мостов, ряд сел оказались окружены водой. Вслед за "Суликом" в край пришел тайфун "Джеби", который принес на восток Приморья обильные ливни — до полуторамесячной нормы осадков.

"В краевом учреждении по пожарной безопасности, ГОЧС сообщили, что режим чрезвычайной ситуации регионального характера в Приморье распространен на территорию 16 муниципалитетов — Уссурийского городского округа, Красноармейского, Лазовского, Октябрьского, Ольгинского, Михайловского, Надеждинского, Партизанского, Тернейского, Хорольского, Черниговского, Чугуевского, Шкотовского и Яковлевского, Пожарского, Ханкайского районов", — говорится в сообщении.

На аварийно-восстановительные работы на всех этих территориях деньги выделят из краевого бюджета. В трех районах — Кировском, Пограничном, Лесозаводском городском округе — введены режимы ЧС межмуниципального и муниципального характера/

По данным на пятницу, на реках края продолжается повсеместный спад уровня воды. Сохраняется подтопление пойм рек Большая Уссурка и Уссури в Пожарском, Дальнереченском районах, Илистая в Черниговском районе, освобождение пойм ожидается 23-24 сентября. Остальные реки — в берегах.

Жителям края, пострадавшим от паводка, выплачивают компенсации, уже 56,8 миллиона рублей получили 4323 семьи.