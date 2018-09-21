Режим ЧС введен в 16 пострадавших от паводка муниципалитетах Приморья

ВЛАДИВОСТОК, 21 сен — РИА Новости. Режим ЧС регионального характера ввели еще в двух районах Приморья, пострадавших от паводка в августе-сентябре этого года, сообщает администрация края.
"В краевом учреждении по пожарной безопасности, ГОЧС сообщили, что режим чрезвычайной ситуации регионального характера в Приморье распространен на территорию 16 муниципалитетов — Уссурийского городского округа, Красноармейского, Лазовского, Октябрьского, Ольгинского, Михайловского, Надеждинского, Партизанского, Тернейского, Хорольского, Черниговского, Чугуевского, Шкотовского и Яковлевского, Пожарского, Ханкайского районов", — говорится в сообщении.
На аварийно-восстановительные работы на всех этих территориях деньги выделят из краевого бюджета. В трех районах — Кировском, Пограничном, Лесозаводском городском округе — введены режимы ЧС межмуниципального и муниципального характера/
Жителям края, пострадавшим от паводка, выплачивают компенсации, уже 56,8 миллиона рублей получили 4323 семьи.