В ЯНАО два человека погибли при пожаре в общежитии

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 21 сен — РИА Новости. Два человека погибли, еще один госпитализирован в результате пожара в общежитии в Ноябрьске (ЯНАО), сообщили РИА Новости в пятницу в региональном управлении МЧС.
"В ходе боевой разведки на втором этаже был обнаружен мужчина, которого пожарные немедленно передали в карету скорой помощи. (Он) скончался в карете скорой помощи… В ходе тушения пожара в районе второго этажа над очагом пожара найдено тело мужчины без признаков жизни, причину смерти установит судебно-медицинская экспертиза… Еще один мужчина доставлен в городскую больницу с острым отравлением угарным газом", — заявили в управлении МЧС.
По словам собеседника агентства, жилое здание повреждено по всей площади. На месте работают специалисты, которые выясняют причины случившегося.
Региональное следственное управление СК РФ начало доследственную проверку в связи с гибелью двух жильцов дома. В СУСК также озвучили предварительную причину пожара — замыкание электропроводки в тамбуре. В настоящее время следователи осматривают место происшествия.