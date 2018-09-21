В ЯНАО два человека погибли при пожаре в общежитии

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 21 сен — РИА Новости. Два человека погибли, еще один госпитализирован в результате пожара в общежитии в Ноябрьске (ЯНАО), сообщили РИА Новости в пятницу в региональном управлении МЧС.

Информация о пожаре в жилом многоквартирном деревянном доме поступила спасателям после полуночи по местному времени. Огонь полностью ликвидирован около 6 часов утра (4.00 мск). По данным местных властей, здание является частично расселенным общежитием, которое в 2013 году было признано аварийным. На момент происшествия в нем проживал 21 человек.

"В ходе боевой разведки на втором этаже был обнаружен мужчина, которого пожарные немедленно передали в карету скорой помощи. (Он) скончался в карете скорой помощи… В ходе тушения пожара в районе второго этажа над очагом пожара найдено тело мужчины без признаков жизни, причину смерти установит судебно-медицинская экспертиза… Еще один мужчина доставлен в городскую больницу с острым отравлением угарным газом", — заявили в управлении МЧС.

По словам собеседника агентства, жилое здание повреждено по всей площади. На месте работают специалисты, которые выясняют причины случившегося.

В МЧС также отметили, что администрация города предоставила два автобуса для обогрева погорельцев. В муниципалитете в пятницу запланировано заседание комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, где будут рассматриваться вопросы, связанные с обеспечением жильем пострадавших от пожара. По данным ведомства, в маневренном фонде пока разместился один человек, остальные от временного жилья отказались, заявив, что отправятся к родственникам и знакомым.

Региональное следственное управление СК РФ начало доследственную проверку в связи с гибелью двух жильцов дома. В СУСК также озвучили предварительную причину пожара — замыкание электропроводки в тамбуре. В настоящее время следователи осматривают место происшествия.