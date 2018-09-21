Суд арестовал одного из фигурантов дела о хищении в Минздраве Камчатки

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 21 сен — РИА Новости. Камчатский краевой суд вынес решение об аресте на два месяца бизнесмена, который проходит по делу о хищении 22 миллионов рублей совместно с министром здравоохранения региона Татьяной Лемешко, сообщили РИА Новости в прокуратуре края.

По данным Следственного комитета РФ, в 2017 году Лемешко вступила в сговор с учредителем коммерческой организации и с представляющим его интересы адвокатом. Как отмечал СК, они похитили бюджетные средства — не менее 22 миллионов рублей, купив по завышенной стоимости нежилые помещения для Камчатской городской поликлиники №3. В отношении всех троих возбуждено уголовное дело.

"Подозреваемый был взят под стражу в зале суде. Два месяца он проведёт в следственном изоляторе", — сказал представитель надзорного ведомства.

Он отметил, что ранее Петропавловск-Камчатский городской суд оставил без удовлетворения ходатайство следствия об избрании меры пресечения в отношении фигурантов уголовного дела. Прокуратура обжаловала это решение в Камчатском краевом суде.

"Краевой суд изменил решение городского только в отношении бизнесмена, его адвокат и министр здравоохранения Камчатки на время следствия останутся на свободе", — добавил представитель прокуратуры.