В Москве арестовали предполагаемого организатора сети подпольных казино

МОСКВА, 20 сен — РИА Новости. Пресненский суд Москвы санкционировал арест предполагаемого создателя организованного преступного сообщества, подозреваемого в незаконном проведении азартных игр с ежемесячным оборотом в сотни миллионов рублей, сообщил РИА Новости пресс-секретарь суда Алексей Черников.

"Суд удовлетворил ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу", — сказал он.

Ранее старший помощник руководителя ГСУ СК России по Москве Юлия Иванова сообщила РИА Новости, что будет просить об аресте не только руководство ОПС, но и более чем 20 их соучастников. По данным следствия, с мая 2016 года предполагаемые члены группы под видом легальной деятельности букмекерской конторы ООО "Панорама", работающей под вывесками "ГринБет", "ЮнионБет", "ВинЛайн", незаконно проводили азартные игры вне игорных зон с использованием игрового оборудования.

Кроме того, криминальный финансовый оборот преступного сообщества исчислялся сотнями миллионов рублей в месяц. Предполагаемые лидеры ОПС проживали в престижных загородных поселках московского региона, использовали автомобили премиум класса с машинами сопровождения. Всего, по словам Ивановой, была пресечена незаконная деятельность 15 игровых клубов и казино, проведено более 80 обысков в офисных и жилых помещениях, а также задержаны более 100 человек и руководитель ОПС Антон Бажанов.

Уголовное дело возбуждено об организации преступного сообщества и участия в нем. Также в одном производстве объединено 12 уголовных дел об организации незаконной игорной деятельности, уточнили в СК.

Игорный бизнес в России с 1 июля 2009 года запрещен везде, кроме специальных зон: вблизи Владивостока, на Алтае, под Калининградом и на азовско-черноморском побережье Кавказа. Позже президент РФ Владимир Путин подписал закон о создании игорных зон в Сочи и в Крыму.