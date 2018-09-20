В прокуратуре заявили, что предупреждали пенсионера о маке в его саду

ПЕРМЬ, 20 сен — РИА Новости. Осужденный за разросшийся на огороде мак 64-летний пенсионер из Перми еще до начала следствия знал, что на его участке произрастает наркосодержащий вид растения и был заранее предупрежден об уголовной ответственности, сообщили РИА Новости в прокуратуре Пермского края.

Пермский районный суд приговорил 64-летнего ветерана труда к году лишения свободы условно за разросшийся на его огороде мак. Суд признал его виновным по статье 231 УК РФ ("Незаконное культивирование растений, содержащих наркотические средства"). Сам ветеран в интервью местным СМИ объяснил появление запрещенного растения на грядках тем, что весной он завез на участок новый грунт.

Однако доказательства, на которых настаивало гособвинение, основывались на выводах экспертов о том, что данный вид мака, который рос на участке пенсионера, является опийным, и самое главное — разводится только при специальном уходе. Соответственно, его произрастание самостоятельно в уральской климатической зоне невозможно, а значит, за маком ухаживали, чтобы он мог вырасти.

"Ранее данный гражданин предупреждался, в том числе сотрудниками правоохранительных органов, а также сам знал об уголовной ответственности за выращивание такого растения", — рассказали агентству в прокуратуре.

По данным ведомства, то, что пенсионер знает, что на его огороде произрастает наркосодержащее растение, он подтвердил на допросе. Представители правоохранительных органов встречались с ним и предупреждали его о необходимости избавиться от растения, "просили, чтобы он убрал этот мак". Несмотря на это, с личного земельного участка подсудимого было изъято правоохранительными органами 467 кустов полноценно выросшего мака или около 4 килограммов растений.

В прокуратуре подчеркнули, что судом при назначении наказания учтен ряд смягчающих обстоятельств, в связи с чем подсудимый приговорен к условной мере наказания.