МОСКВА, 20 сен — РИА Новости. Бывший вице-спикер пензенской городской думы Георгий Тюрин осужден на 4,5 года колонии за покушение на мошенничество в особо крупном размере, сообщает Следственный комитет России.

По данным следствия, Тюрин в 2016 году договорился за деньги помочь предпринимателю решить вопрос с документацией для строительства. Депутат также организовал схему, по которой бизнесмен заплатил не менее 1 миллиона рублей третьим лицам "за выполненные для него работы и оказанные услуги", отмечает ведомство.

СК отмечает, что парламентарий ввел предпринимателя в заблуждение "относительно своих реальных возможностей при решении вопроса". Вице-спикер потребовал дополнительную "плату" — имущественное право на почти 1,5 тысячи квадратных метров в строящемся здании, которые стоили свыше 21 миллиона рублей, уточняет СК. Право на эту часть бизнесмен должен был оформить на сына депутата, который ничего об этом не знал, добавляет ведомство.

"Тюрин для реализации достигнутого соглашения привлек ранее знакомого адвоката Андрея Рябышева, которого попросил способствовать в получении и передаче части недвижимого имущества", — говорится в сообщении.

В нем поясняется, что адвокат подготовил подложные документы для "заключения фиктивного предварительного договора купли-продажи недвижимости между обществом с ограниченной ответственностью и сыном депутата без реальной передачи денежных средств".

"Депутат, подписав необходимые документы у сына, тем самым пытался путем обмана получить от предпринимателя иные имущественные права в виде обязательства фирмы перед его сыном, а фактически перед ним, передать в собственность вышеуказанную часть объекта капитального строительства после оформления соответствующих документов на весь объект", — сообщает СК.

Отмечается, что Тюрин не успел довести преступный умысел до конца, потому что его задержали. Суд назначил ему четыре с половиной года исправительной колонии общего режима и штраф 500 тысяч рублей (покушение на мошенничество в особо крупном размере с использованием служебного положения), а адвокату Рябышеву – два года колонии общего режима и штраф 100 тысяч (пособничество в мошенничестве в особо крупном размере).