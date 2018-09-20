В Крыму убивший собаку на глазах сына пойдет под суд

СИМФЕРОПОЛЬ, 20 сен — РИА Новости. Прокуратура направила в суд уголовное дело о жестоком обращении с животным в отношении крымчанина, который зверски убил бездомную собаку на глазах собственного ребенка и других свидетелей, сообщила пресс-служба надзорного ведомства республики.

"Сакская межрайонная прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении жителя села Новофедровка. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного п.п. "б", "в" ч. 2 ст. 245 УК РФ (жестокое обращение с животным, совершенное из хулиганских побуждений, в присутствии малолетнего, с применением садистских методов, повлекшее гибель животного)", — сообщили в пресс-службе.

По данным следствия, убийство животного произошло на глазах его собственного ребенка. Прокуратурой уголовное дело направлено в суд, который на следующей неделе начнет его рассмотрение по существу. Мужчине грозит наказание вплоть до лишения свободы на срок до 5 лет.