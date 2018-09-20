На Урале завели дело после гибели рабочего при обрушении на шахте

ЧЕЛЯБИНСК, 20 сен – РИА Новости. Следователи завели уголовное дело по факту гибели рабочего после обрушения породы на шахте "Центральная" в Челябинской области в среду, сообщил РИА Новости старший помощник руководителя следственного управление СК РФ по региону по связям со СМИ Владимир Шишков.

По данным пресс-центра ГУМЧС России по области, в 17.55 (13.55 мск) среды в Центр управления в кризисных ситуациях поступило сообщение об обрушении породы на золотодобывающей шахте ОАО "Южуралзолото ГК" в Пластовском районе. Обрушение произошло на глубине более 800 метров, в шахте находились два человека. Один не пострадал, второй был эвакуирован на поверхность с травмами, он скончался в машине скорой помощи.

СУСК сообщало, что по данному факту проводится доследственная проверка.

"После проведения доследственной проверки было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при проведении горных, строительных и иных работ)", — сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что причины случившегося устанавливаются.