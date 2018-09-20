Двух пьяных пассажиров не пустили на рейс "Санкт-Петербург - Сочи"

МОСКВА, 20 сен — РИА Новости. Полицейские не допустили на борт самолета двух пьяных пассажиров, которые должны были лететь из аэропорта "Пулково" в Санкт-Петербурге в Сочи, и завели административное дело, сообщила в четверг пресс-служба управления на транспорте МВД РФ по СЗФО.

"Сотрудниками транспортной полиции неадекватные пассажиры доставлены в дежурную часть ЛО МВД России в аэропорту "Пулково". Одному из них 44 года, другому – 45 лет… Возбуждены дела об административных правонарушениях, предусмотренных статьей КоАП РФ "Появление в общественных местах в состоянии опьянения", проводятся проверки. Пассажиров вывели на выходе на посадку", — говорится в сообщении.

В пресс-службе УТ МВД России по региону добавили, что аналогичное сообщение поступило от диспетчера службы авиабезопасности. "В результате транспортными полицейскими на выходе на посадку рейса выявлен 33-летний гражданин в нетрезвом состоянии", — сообщает пресс-служба.

Отмечается, что после отказа пассажиров проходить освидетельствование, полицейские поместили их в вытрезвитель. Задержанным грозит административный штраф или арест на срок до 15 суток.

В ведомстве добавили, что все трое пассажиров нигде не работают и уже отпущены из вытрезвителя.