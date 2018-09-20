Пострадавшие в ДТП под Воронежем имеют украинское гражданство

ВОРОНЕЖ, 20 сен — РИА Новости. Пострадавшие в столкновении двух автобусов в Воронежской области имеют украинское гражданство, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона; по словам медиков, трое из них находятся в состоянии тяжелой степени тяжести.
"Шесть человек доставлены в Лискинскую центральную районную больницу, из них трое — тяжелые, трое — средней степени тяжести, они в травматологии. Из тяжелых: двоих сейчас оперируют, один — в реанимации", — сообщил РИА Новости заместитель главного врача Воронежского областного клинического центра медицины катастроф Игорь Воробьев.
По его словам, врачи центра медицины катастроф провели консультацию с больницей, выезд туда бригады из Воронежа пока не требуется.
По предварительным данным полиции, водитель микроавтобуса выехал на полосу встречного движения и не справился с управлением.
По факту ДТП полиция проводит проверку, устанавливают все обстоятельства происшествия.