Пострадавшие в ДТП под Воронежем имеют украинское гражданство

ВОРОНЕЖ, 20 сен — РИА Новости. Пострадавшие в столкновении двух автобусов в Воронежской области имеют украинское гражданство, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона; по словам медиков, трое из них находятся в состоянии тяжелой степени тяжести.

Ранее сообщалось, что шесть человек пострадали в столкновении микроавтобуса и рейсового ПАЗика около 14.00 мск в Лискинском районе на автодороге Лиски — Колыбелка.

"Шесть человек доставлены в Лискинскую центральную районную больницу, из них трое — тяжелые, трое — средней степени тяжести, они в травматологии. Из тяжелых: двоих сейчас оперируют, один — в реанимации", — сообщил РИА Новости заместитель главного врача Воронежского областного клинического центра медицины катастроф Игорь Воробьев.

По его словам, врачи центра медицины катастроф провели консультацию с больницей, выезд туда бригады из Воронежа пока не требуется.

Как пояснил РИА Новости представитель экстренных служб региона, микроавтобус выполнял маршрут Москва-Луганск, пострадавшие — граждане Украины, у них — травмы головы, грудной клетки, ног, внутренних органов и черепно-мозговые травмы. В рейсовом ПАЗике никто не пострадал.

По предварительным данным полиции, водитель микроавтобуса выехал на полосу встречного движения и не справился с управлением.

По факту ДТП полиция проводит проверку, устанавливают все обстоятельства происшествия.