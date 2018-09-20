В Тюменской области возбудили дело после смерти ребенка в больнице

ЕКАТЕРИНБУРГ, 20 сен — РИА Новости. Следствие возбудило уголовное дело по факту смерти в больнице девочки, которой, возможно, несвоевременно была оказана помощь при клещевом энцефалите, сообщает в четверг СУСК по Тюменской области.

"По результатам проведенной проверки Заводоуковским межрайонным следственным отделом следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Тюменской области было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 118 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности, совершенное вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей)", — говорится в сообщении.

В ходе расследования будет рассмотрен вопрос о переквалификации уголовного дела на более тяжкий состав преступления с учетом смерти ребенка.

СУСК уточняет, что в следственные органы обратилась жительница города Заводоуковск с заявлением о том, что ее дочери 2008 года рождения, которую укусил клещ во время похода в лес за грибами, медработники областной больницы №12 в Заводоуковске несвоевременно оказали помощь.

По данным следствия, в тяжелом состоянии девочка была госпитализирована в Тюмень. Впоследствии ребенку был поставлен диагноз "клещевой энцефалит". В связи с развившимся заболеванием 19 сентября девочка скончалась.

В настоящее время следствие назначило комплекс судебно-медицинских экспертиз для установления точной причины смерти ребенка, качества и своевременности оказанной помощи, отмечает СУСК.