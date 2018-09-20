В Ростовской области задержали подозреваемого в нападении на женщин

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 20 сен – РИА Новости. Правоохранители задержали жителя Ростова-на-Дону, который, по версии следствия, убил ножом женщину недалеко от Ростовского моря и напал на еще одну, сообщает СУСК России по региону.

По данным ведомства, вечером 19 сентября текущего года подозреваемый напал на незнакомую женщину, идущую ему навстречу, и нанес ей ножевые ранения. На ее крики отозвались прохожие, и мужчина скрылся.

"В этот же день, примерно в 22.46, подозреваемый, находясь недалеко от водоема "Ростовское море", нанес еще одной женщине ножевые ранения в область шеи, от которых она скончалась на месте происшествия", — говорится в сообщении.

В настоящее время подозреваемый задержан, решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу. Установлено, что ранее подозреваемый был судим за грабеж и проходил лечение в психиатрическом стационаре. Возбуждено уголовное дело.