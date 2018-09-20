Суд оставил под арестом главу карельского "Мемориала"

ПЕТРОЗАВОДСК, 20 сен — РИА Новости. Верховный суд Карелии оставил под арестом лидера карельского "Мемориала" Юрия Дмитриева по делу о сексуальном насилии, сообщил РИА Новости представитель суда.
"Решение Петрозаводского городского суда оставлено без изменений, а жалоба – без удовлетворения", — сказал собеседник агентства.
Ранее суд арестовал Дмитриева до 26 октября, защита при этом ходатайствовала о домашнем аресте.
Петрозаводский горсуд 5 апреля оправдал Дмитриева по статьям об изготовлении порнографии с участием несовершеннолетней, однако признал виновным в незаконном хранении основных частей огнестрельного оружия, приговорив по этой статье к ограничению свободы на 2,5 года. Позже, 14 июня, Верховный суд Карелии отменил приговор и отправил дело на пересмотр.
Как утверждает гособвинение, Дмитриев на протяжении нескольких лет фотографировал обнаженную малолетнюю приемную дочь для изготовления порнографии, а также незаконно хранил основную часть одноствольного охотничьего ружья, в конструкцию которого самодельным образом были внесены изменения. Обвинение просило назначить ему девять лет колонии строгого режима.
Ни по одному из обвинений Дмитриев вины не признает.