В Башкирии выделят квартиры семьям, пострадавшим при хлопке газа в доме

УФА, 20 сен — РИА Новости. Обрушившийся после взрыва бытового газа жилой дом в Башкирии не подлежит восстановлению, оставшимся без крова семьям будет предоставлено жилье, сообщил РИА Новости председатель комиссии по ЧС Кармаскалинского района Валерий Волик.

Рано утром в четверг в жилом одноэтажном четырехквартирном доме села Улукулево Кармаскалинсмкого района Башкирии после хлопка бытового газа обрушились две квартиры. Спасатели извлекли из-под обломков двух пострадавших, были обнаружены тела двух погибших. По информации МЧС, в доме проживали восемь человек, детей среди них не было. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье "выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшие по неосторожности смерть двух лиц". Предварительная причина хлопка газа, по информации следователей, — неисправность газового оборудования.

"Дом не подлежит восстановлению, завтра утром спасатели снесут здание. Семьям, оставшимся без крова, будет предоставлено жилье. Районная мэрия намерена ходатайствовать в правительстве региона средства для покупки квартир для пострадавших семей. Квартиры находятся в поселке Улукулево, в 200 метрах от дома, где они жили", — сказал Волик.

По его словам, районная администрация выделила неотложную материальную помощь всем пострадавшим в размере 5 тысяч рублей, еще по 50 тысяч рублей будет начислено каждому за утерю домашнего имущества. Кроме того, мэрия выделила средства на похороны двух погибших.

"Для пострадавших мы приготовили два пункта временного размещения, но родственники забрали всех к себе. В доме проживали люди преклонного возраста, среди них нет пьющих, все семьи на хорошем счету в поселке", — пояснил собеседник агентства.