В Краснодаре мужчина лишился стопы, пытаясь пролезть под поездом

КРАСНОДАР, 20 сен — РИА Новости. Краснодарское линейное управление МВД на транспорте проводит проверку в связи с инцидентом на станции Лорис, где мужчина при попытке пролезть с велосипедом под поездом лишился стопы, говорится в сообщении ведомства.

Инцидент произошел около 20.00 мск в среду. "На станции Лорис в Краснодаре стоял грузовой поезд… Мужчина с велосипедом решил пролезть… под ним… Поезд тронулся и ампутировал ему стопу", — говорится в сообщении.

Пострадавший находится в больнице, медосвидетельствование показало, что он был трезв, отметили в управлении.

"Проводится проверка. Пострадавшего нужно опросить, будет опрошен и машинист", — добавили в пресс-службе.