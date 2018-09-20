Суд продлил арест экс-сотруднику "Синергии", насмерть сбившему девушку

Михаил Исаханов во время рассмотрения ходатайства следствия о его аресте в Головинском суде Москвы. 27 июня 2018

Михаил Исаханов во время рассмотрения ходатайства следствия о его аресте в Головинском суде Москвы. 27 июня 2018

МОСКВА, 20 сен — РИА Новости. Головинский суд Москвы до 20 ноября оставил под арестом бывшего сотрудника университета "Синергия" Михаила Исаханова, сбившего на автомобиле двух женщин в Москве, в том числе беременную — насмерть, сообщил РИА Новости адвокат Андрей Мишонов, который представляет интересы мужа погибшей.

"Суд продлил срок ареста до 20 ноября", — сказал адвокат.

В результате аварии на улице Верхняя Масловка погибли беременная женщина и ее ребенок, еще одна женщина попала в реанимацию. После ДТП в "Синергии" РИА Новости заявили, что Исаханов "уволен и сотрудником университета больше не является" и выразили соболезнования семье погибшей девушки.

Исаханов арестован, ему грозит до пяти лет заключения по статье о нарушении ПДД, повлекшем по неосторожности смерть человека. По словам другого адвоката потерпевших Станислава Мальцева, Исаханов отказался после ДТП от медицинского освидетельствования, "вину свою не признал и не оказал помощь пострадавшим".

По делу назначен ряд экспертиз, в том числе биологическая, которая позволит определить, был ли водитель пьян в момент аварии, рассказал РИА Новости ранее источник в правоохранительных органах.

Специалисты также проведут автотехническую экспертизу, в рамках которой будет определено техническое состояние автомобиля и дорожного полотна в момент ДТП.