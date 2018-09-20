На Урале завели дело после избиения подростком мужчины

ЕКАТЕРИНБУРГ, 20 сен – РИА Новости. Свердловские следователи возбудили уголовное дело в отношении 16-летнего подростка из города Первоуральск, подозреваемого в причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем смерть 42-летнего мужчины, сообщает в четверг региональное управление СК РФ.

По данным следствия, инцидент произошел вечером 15 сентября у одного из домов по улице Ильича в Первоуральске. Подросток нанес мужчине один удар кулаком в лицо, отчего пострадавший упал. Местный житель был доставлен в городскую больницу, где на следующий день, по информации СУСК, скончался, не приходя в сознание. Согласно предварительным результатам вскрытия, у мужчины обнаружены перелом носа, по версии следствия, от удара кулаком в лицо и черепно-мозговая травма, полученная в результате падения с высоты собственного роста.

Помимо этого, следователи установили, что подросток находился в одной компании еще с двумя ровесниками, но они, согласно материалам дела, на мужчину не нападали и вызвали ему скорую помощь.

"С учетом всех обстоятельств дела и данных о личности подростка, в ближайшее время следствие намерено обратиться в суд с ходатайством об избрании в отношении подозреваемого меры пресечения в виде домашнего ареста. Также планируется предъявить молодому человеку соответствующее обвинение по ч.4 ст.111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью. — Прим. ред.), максимальное наказание за совершение которого предусмотрено вплоть до 15 лет лишения свободы", – говорится в сообщении ведомства.