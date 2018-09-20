В Татарстане пьяная мать чуть не зарезала младенца

КАЗАНЬ, 20 сен — РИА Новости. Следователи в Татарстане возбудили уголовное дело о покушении на убийство восьмимесячного мальчика, которому пьяная мать нанесла ножевые ранения, сообщило следственное управление СК РФ по Татарстану.

"В Лениногорскую центральную районную больницу 18 сентября был госпитализирован восьмимесячный мальчик с колото-резаными ранами в области шеи и порезами живота. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье "покушение на убийство малолетнего", — говорится в сообщении.

По подозрению в совершении преступления была задержана 24-летняя мать ребенка. По версии следствия, женщина, находящаяся в состоянии сильнейшего алкогольного опьянения, в какой-то момент взяла нож и стала наносить порезы сыну. "Увидев у него кровь, злоумышленница позвонила матери и вызвала скорую помощь. После оказания неотложной медицинской помощи мальчик был госпитализирован. В настоящее время состояние ребенка стабильное", — сообщает СУСК.

По информации следователей, женщина нигде не работает, злоупотребляет спиртными напитками. Установлено также, что органами опеки и попечительства Ютазинского района проводилась процедура лишения женщины родительских прав. В рамках расследования уголовного дела следователем будет дана юридическая оценка действиям сотрудников органов попечительства и опеки по своевременности принятия решения о лишении родительских прав, а также изучена вся необходимая документация.

"Вину женщина признала полностью, написав явку с повинной. В ближайшее время следователь обратится в суд с ходатайством об избрании в отношении нее меры пресечения в виде заключения под стражу", — отмечает следственное управление.

Следователем назначены судебно-медицинская и молекулярно-генетическая экспертизы. Также проводятся другие необходимые следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательств.